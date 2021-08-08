В трагической аварии в Латгале погибли три человека
В субботу вечером, 7 августа, в Латгале в результате столкновения грузовика с двумя легковыми автомобилями погибли три человека.
В субботу вечером, 7 августа, в Латгале в результате столкновения грузовика с двумя легковыми автомобилями погибли три человека.
Около 21:00 в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края на дороге Даугавпилс - Скрудалиена - граница Беларуси столкнулись автомобиль Audi, BMW и грузовик Scania с прицепом.
В аварии пострадали водитель и пассажир BMW, а водитель и два пассажира Audi - погибли.
По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело. Причины происшествия выясняются.