Вс, 8.08.2021
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Санита Янка, начальник отдела качества медуслуг Минздрава

В трагической аварии в Латгале погибли три человека

Закат солнца ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу вечером, 7 августа, в Латгале в результате столкновения грузовика с двумя легковыми автомобилями погибли три человека.

Около 21:00 в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края на дороге Даугавпилс - Скрудалиена - граница Беларуси столкнулись автомобиль Audi, BMW и грузовик Scania с прицепом.

В аварии пострадали водитель и пассажир BMW, а водитель и два пассажира Audi -  погибли.

По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело. Причины происшествия выясняются.


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