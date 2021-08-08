Covid-19: в Литве 367 новых случаев, в Эстонии - 126
За минувшие сутки в Литве было выявлено 367 новых случаев коронавируса, два человека скончались, сообщил в воскресенье, 8 августа, Департамент статистики. В Эстонии выявлено 126 новых случаев.
За минувшие сутки в Литве было выявлено 367 новых случаев коронавируса, два человека скончались, сообщил в воскресенье, 8 августа, Департамент статистики. В Эстонии выявлено 126 новых случаев.
Литва
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 183,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3,5%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 286 103 человек. От коронавируса в Литве скончались 4427 человека.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 2881 тест на коронавирус, позитивный результат дали 126 тестов (4,4%).
Среди тех, чьи тесты оказались положительными, невакцинированных 74,6%, у 5,6% курс вакцинации не завершен, а у 19,8% процента завершен. Невакцинированные составили 90,4% нуждающихся в госпитализации.
За сутки открыто 4 новые истории болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 52 пациентам, 47 пациентов, то есть 90,4%, не вакцинированы. Средний возраст госпитализированных - 63 года. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 32, то есть 61,5%. Летальных исходов за сутки не было.
В Эстонии курс вакцинации от Covid-19 завершили 579 386 человек.