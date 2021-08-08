Covid-19: в Литве 367 новых случаев, в Эстонии - 126

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 183,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3,5%.

За минувшие сутки было сделано 4337 молекулярных (ПЦР) и 4645 антигенных тестов на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 286 103 человек. От коронавируса в Литве скончались 4427 человека.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 2881 тест на коронавирус, позитивный результат дали 126 тестов (4,4%).

Среди тех, чьи тесты оказались положительными, невакцинированных 74,6%, у 5,6% курс вакцинации не завершен, а у 19,8% процента завершен. Невакцинированные составили 90,4% нуждающихся в госпитализации.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 197,2 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 5,4% тестов.

За сутки открыто 4 новые истории болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 52 пациентам, 47 пациентов, то есть 90,4%, не вакцинированы. Средний возраст госпитализированных - 63 года. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 32, то есть 61,5%. Летальных исходов за сутки не было.