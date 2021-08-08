В Турции бушуют обширные неконтролируемые пожары
В Турции 12-й день подряд пожарные продолжают бороться с крупнейшими пожарами за последнее десятилетие. По меньшей мере шесть пожаров все еще неконтролируемо горят.
В Турции 12-й день подряд пожарные продолжают бороться с крупнейшими пожарами за последнее десятилетие. По меньшей мере шесть пожаров все еще неконтролируемо горят.
Службы экстренной помощи сосредоточили свои силы в провинции Мугла, где борьбе с пламенем мешают сильные ветры.
По сообщению NTV, в провинции Айдын с новой силой вспыхнул пожар, который, казалось, находился под контролем.
Между тем ситуация в провинции Анталия улучшилась. Местные власти сообщили, что несколько пожарных из Анталии были отправлены на помощь коллегам в западной Турции.
По оценкам экспертов, в Турции уже сожжено более 100 тысяч гектаров.
Благодаря помощи других стран для тушения пожара использовано 16 самолетов и более 50 вертолетов.
На помощь пожарным пришли также тысячи добровольцев.
Известно, что восемь человек погибли в результате пожаров в Турции.