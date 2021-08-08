В Турции бушуют обширные неконтролируемые пожары

Службы экстренной помощи сосредоточили свои силы в провинции Мугла, где борьбе с пламенем мешают сильные ветры.

По сообщению NTV, в провинции Айдын с новой силой вспыхнул пожар, который, казалось, находился под контролем.

Между тем ситуация в провинции Анталия улучшилась. Местные власти сообщили, что несколько пожарных из Анталии были отправлены на помощь коллегам в западной Турции.

По оценкам экспертов, в Турции уже сожжено более 100 тысяч гектаров.

Благодаря помощи других стран для тушения пожара использовано 16 самолетов и более 50 вертолетов.

На помощь пожарным пришли также тысячи добровольцев.