В Эстонии погиб врезавшийся в дерево 27-летний водитель
Сегодня ночью в Тойла произошла тяжелая авария, в ходе которой погиб врезавшийся в дерево мужчина, сообщила пресс-служба эстонской полиции, пишет Rus.Postimees.
Сегодня ночью в Тойла произошла тяжелая авария, в ходе которой погиб врезавшийся в дерево мужчина, сообщила пресс-служба эстонской полиции, пишет Rus.Postimees.
В Центр тревоги сообщили ночью в 2:15, что на 15-м километре шоссе Сака-Онтика-Тойла, Ида-Вирумаа, с дороги съехал легковой автомобиль BMW. К сожалению, столкновение было таким сильным, что водитель погиб на месте происшествия. Полиция выяснила, что за рулем находился местный 27-летний мужчина, он был в машине один.
Представитель Идаской префектуры Эрго Соосаар сказал, что, учитывая масштабные повреждения машины, скорость не могла быть маленькой.
"Какие конкретные факторы могли привести к тому, что водитель больше не мог справиться с управлением транспортным средством, будет выяснено в ходе дальнейшего расследования. Также дальнейшее расследование и экспертиза дадут ответ на вопрос, был ли водитель трезвым ", - сказал он.
В этом году в произошедших в Эстонии авариях погибли 33 человека, за тот же период в прошлом году погибли 36 участников дорожного движения.