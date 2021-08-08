Вс, 8.08.2021
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Ксения Овчинникова, подавшая иск к McDonald’s

В Даугавпилсе вспыхнули два пожара повышенной опасности

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Даугавпилсе в субботу, 7 августа, потушили два особо опасных пожара, при этом никто не пострадал, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

В 12:24 пожарные получили информацию о том, что в Даугавпилсе горит конструкция крыши двухэтажного жилого дома площадью 80 квадратных метров. В 15:52 пожар был потушен.

В свою очередь в 22:48 в Даугавпилсе был получен вызов по поводу пожара в одноэтажном жилом доме. Горела внешняя стена здания и чердак площадью 170 квадратных метров. Этот пожар был потушен в 01:13.

В Дрейлини поздно вечером в субботу на первом этаже двухэтажного общественного здания в контейнере загорелся мусор. Площадь возгорания составила один квадратный метр, в результате чего было эвакуировано 820 человек. Пожарные получили вызов о происшествии в 17:48, но ко времени, когда они прибыли, пламя уже было потушено.

За последние сутки в VUGD поступило 64 звонка - 18 по тушению пожаров, два из которых были связаны с лесными пожарами, 33 по спасательным работам, а 13 звонков оказались ложными вызовами. В пожарах ни один человек не пострадал.


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