В Даугавпилсе вспыхнули два пожара повышенной опасности

В 12:24 пожарные получили информацию о том, что в Даугавпилсе горит конструкция крыши двухэтажного жилого дома площадью 80 квадратных метров. В 15:52 пожар был потушен.

В свою очередь в 22:48 в Даугавпилсе был получен вызов по поводу пожара в одноэтажном жилом доме. Горела внешняя стена здания и чердак площадью 170 квадратных метров. Этот пожар был потушен в 01:13.

В Дрейлини поздно вечером в субботу на первом этаже двухэтажного общественного здания в контейнере загорелся мусор. Площадь возгорания составила один квадратный метр, в результате чего было эвакуировано 820 человек. Пожарные получили вызов о происшествии в 17:48, но ко времени, когда они прибыли, пламя уже было потушено.