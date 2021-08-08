В Даугавпилсе вспыхнули два пожара повышенной опасности
В Даугавпилсе в субботу, 7 августа, потушили два особо опасных пожара, при этом никто не пострадал, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
В Даугавпилсе в субботу, 7 августа, потушили два особо опасных пожара, при этом никто не пострадал, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
В 12:24 пожарные получили информацию о том, что в Даугавпилсе горит конструкция крыши двухэтажного жилого дома площадью 80 квадратных метров. В 15:52 пожар был потушен.
В свою очередь в 22:48 в Даугавпилсе был получен вызов по поводу пожара в одноэтажном жилом доме. Горела внешняя стена здания и чердак площадью 170 квадратных метров. Этот пожар был потушен в 01:13.
В Дрейлини поздно вечером в субботу на первом этаже двухэтажного общественного здания в контейнере загорелся мусор. Площадь возгорания составила один квадратный метр, в результате чего было эвакуировано 820 человек. Пожарные получили вызов о происшествии в 17:48, но ко времени, когда они прибыли, пламя уже было потушено.
За последние сутки в VUGD поступило 64 звонка - 18 по тушению пожаров, два из которых были связаны с лесными пожарами, 33 по спасательным работам, а 13 звонков оказались ложными вызовами. В пожарах ни один человек не пострадал.