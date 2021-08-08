Фото ⟩ Фан-клуб "Запорожцев": на бездорожье "горбатый" не уступит и современному паркетнику

Имре Ныммик является президентом фан-клуба "запорожцев" с 2004 года. Вначале в нем было около десятка участников, сейчас их намного больше. "Все началось в 2000 году, но новое рождение произошло в 2004 году, когда я возглавил его и создал веб-сайт", - рассказал он.

В субботу владельцы "горбатых", т.е. моделей ЗАЗ-965 и ЗАЗ-965А, собирались на летние дни на хуторе Хааньямехе в Вырумаа. Калле Мухель, член клуба и организатор мероприятия, отметил, что серый "запорожец" Имре довольно известен: "Он, должно быть, засветился во всех эстонских газетах".

"В газетах, а также во многих фильмах", - засмеялся Ныммик.

Знаком многим

По словам Ныммика, на cлете собралась компания, которая не боится ездить на старых автомобилях при разных погодных условиях. "Те, кто собираются, больше наслаждаются ездой, чем красотой. Сегодня шел дождь, течет отовсюду. Заливает сверху, выходит снизу".

По словам Ныммика, желание содержать такой автомобиль по большей части обусловлено «детской травмой», в отношении которой трудно сказать, хорошо это или плохо. Однако у машины есть и другие прелести. "Это автомобиль хорошего настроения", - объяснил Мухель.

"Куда бы вы ни ехали, вам все время нужно махать рукой. Под конец рука начинает болеть от этого. Других участников движения ты раздражаешь. Когда вчера мы ехали сюда, нас пытались выжать с дороги. Перед сельским магазином к машине подходят любители поболтать, каждый со своей историей, был ли такой у него самого или у его отца. Это автомобиль, который в советской семье точно когда-то был", - добавил Ныммик.

Создан для гравийных дорог

Гонки по шоссейные на "запорожце" с его мощностью от 17 до 22 киловатт - не лучший выбор. Выжмет ли он 90? "С горки с попутным ветром", - улыбается Ныммик.

"Вообще-то, он может разогнаться до сотни, но ненадолго, начинает шуметь, и он такой маленький, что уже неуправляем. От 70 до 80 - нормально. Но по гравийным дорогам на нем ездить намного лучше, чем на любой современной машине. Подвеска адаптирована к неровным дорогам. Но на местности он обставит паркетник, если вы заедете побарахтаться в лесах".

Хотя на одной из машин как раз в летние дни меняли сцепление, по словам Ныммика, на самом деле эти машины довольно надежны. "Но я думаю, ни одно мероприятие не обходится без ремонта, у кого-то всегда что-то есть".