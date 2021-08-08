Фото ⟩ Комбинацию забыли, ключ потеряли: как церковный сейф десятилетиями скрывал ценную реликвию

Вдобавок в сейфе было много бухгалтерских книг советского времени. Приходской учитель Анти Топлаан отметил, что два ящика все еще заперты из-за неисправности системы замков, но, похоже, в конце советского периода в сейфе хранились деньги из кассы. На это указывает уголок рублевой купюры, торчащий между выдвижными ящиками.

По словам Топлаана, Библия на немецком языке была подарена церкви примерно в 1875 году, о чем свидетельствует список предыдущих владельцев книги и указанные напротив имен даты.

Галерея: Сейф в церкви святого Лаврентия в Курессааре

До того, как Библия была принесена в церковь, она стояла в доме приходского учителя. Раритетное издание в художественном кожаном переплете с медной огранкой и позолоченным принтом размером 48 x 32 x 12,5 см в последний раз видели в 1994 году. При следующем осмотре его уже не обнаружили.

Ранее 500-страничная Библия была описана среди церковного имущества в 1955 году. Теперь выяснилось, что шкаф, в котором хранилось имущество церкви, в последний раз закрывали в 1994 году, но после этого про ключи надолго забыли.

"Комбинация клавиш забылась, а один ключ потерялся", - сказал Топлаан. Шкаф был перекрашен, и когда в комнате делали ремонт, рабочим ничего не оставалось, кроме как переносить железный сейф с одного места на другое.

Этим летом выяснилось, что последний из четырех разных ключей находился в руках одного человека, который и вернул его, но это не решило проблемы с открытием шкафа, потому что дверь не открывалась никакой комбинацией. Две недели назад специалисту по замкам после полудня усилий, наконец, удалось открыть дверь сейфа.