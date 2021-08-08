Главное за 8 августа ⟩ Авиакатастрофа под Цесисом, результаты Олимпиады и трагическое воскресенье

События дня:

В авиакатастрофе под Цесисом погиб человек. Примерно в 13:30 Государственная полиция получила информацию о том, что самолет с двумя гражданами Литвы потерпел крушение на аэродроме Приекули в Приекульской волости Цесисского края. Пилот погиб, а пассажир получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

День #16 〉 Сборная США победила в медальном зачете. Россияне лишь пятые. В воскресенье, 8 августа, в последний день Олимпийских игр в Токио разыграли 13 комплектов медалей в 8 видах спорта.

На границе Латвии пойманы еще 35 нелегальных мигрантов. За сутки с полудня субботы, 7 августа, на границе Латвии было задержано еще 35 иммигрантов из третьих стран - они пытались незаконно пересечь границу страны. Если Госпогранслужба решит объявить на латвийско-белорусской границе чрезвычайное положение, Голубева будет готова обратиться с таким призывом к правительству.

СМИ: Любовь Соболь покинула Россию. По некоторым данным, Соболь выехала в Стамбул, где планировала сделать пересадку. Сама Соболь еще не подтвердила эту информацию и не ответила на вопросы журналистов.

Коронавирус:

Выявлено 74 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 49,7. Были госпитализированы 15 пациентов с Covid-19. Вчера в Латвии был сделан 8501 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,9%. С начала пандемии в Латвии коронавирус был подтвержден в общей сложности у 139 421 человека, а 2559 человек, заразившихся Covid-19, скончались.

Исследование показало, насколько сильна вероятность повторно заболеть коронавирусом. Новое исследование было основано на 246 взрослых, которые повторно заразились в мае и июне этого года, а ранее были инфицированы в 2020 году. Их сравнивали с 492 субъектами контрольной группы, которые одновременно получили первый положительный тест. Анализ показал, что вероятность повторного заражения у невакцинированных в 2,34 раза выше, чем у людей, полностью вакцинированных вакцинами Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.

Сколько нужно антител, чтобы быть надежно защищенным от коронавируса? Можно ли после вакцинации не бояться заразиться коронавирусом? Понять это помогает тест на антитела. Проблема в том, что с ними пока что многое неясно. Еще одна проблема - дельта-вариант.

Почитать, чтобы отвлечься:

СМИ сообщили об исчезновении Елены Степаненко и грустная новость про "уход" певицы Славы? Несколько желтых изданий на этой неделе сообщили, что 41-летняя певица Слава "ушла ночью после ломки". Можно было подумать, что СМИ "похоронили" очередную знаменитость. Оказалось, что звезда просто хочет покинуть соцсети. "Мне очень плохо, - написала она. - Очень долгое время два человека ломали меня и, видимо, достигли своей цели".

Недалеко от латвийской границы кот убил летучую мышь, которая совершила рекордный полет из Лондона. Летучая мышь семейства Nathusius pipistrelle размером с человеческий большой палец была обнаружена в Псковской области. После нападения кошки она была доставлена ​​на реабилитацию, но позже умерла. Фиксированное расстояние от Великобритании до России - новый британский рекорд, установленный летучей мышью.