Пн, 9.08.2021
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Коалиция обсудит лотерею для вакцинированных и повышенные стипендии

ФОТО: Shutterstock

Сегодня в 14.30 состоится встреча коалиционных партий, на которой партнеры обсудят законопроект о лотерее для вакцинированных и сохранение увеличенных стипендий в осеннем семестре.

Как сообщили в Латвийском объединении студентов, министр образования и науки Анита Муйжниеце предложит партнерам по коалиции сохранить увеличенную студенческую стипендию в осеннем семестре.

Также планируется, что сегодня партнеры обсудят неоднозначный законопроект о лотерее для вакцинированных. Депутат Сейма, председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Арвил Ашераденс ранее в программе TV3 "900 секунд" заявил, что расходы на организацию лотереи, которые вызвали беспокойство у Новой консервативной партии, действительно высоки.

В среду депутаты Сейма приняли решение исключить законопроект о прививочной лотерее из повестки дня пленарного заседания.


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