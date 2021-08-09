Коалиция обсудит лотерею для вакцинированных и повышенные стипендии

Как сообщили в Латвийском объединении студентов, министр образования и науки Анита Муйжниеце предложит партнерам по коалиции сохранить увеличенную студенческую стипендию в осеннем семестре.

Также планируется, что сегодня партнеры обсудят неоднозначный законопроект о лотерее для вакцинированных. Депутат Сейма, председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Арвил Ашераденс ранее в программе TV3 "900 секунд" заявил, что расходы на организацию лотереи, которые вызвали беспокойство у Новой консервативной партии, действительно высоки.