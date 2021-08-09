Пн, 9.08.2021
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Выявлен 41 новый случай Covid-19, кумулятивный показатель превысил отметку в 50 случаев

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В минувшие сутки в Латвии выявлен 41 новый случая Covid-19. Сообщений о смертях не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 49,7 до 50,6 случаев на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 3606 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.

С начала пандемии в Латвии коронавирус был подтвержден в общей сложности у 139 462 человека, а 2559 человек, заразившихся Covid-19, скончались.


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