Выявлен 41 новый случай Covid-19, кумулятивный показатель превысил отметку в 50 случаев
В минувшие сутки в Латвии выявлен 41 новый случая Covid-19. Сообщений о смертях не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
В минувшие сутки в Латвии выявлен 41 новый случая Covid-19. Сообщений о смертях не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 49,7 до 50,6 случаев на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 3606 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.
С начала пандемии в Латвии коронавирус был подтвержден в общей сложности у 139 462 человека, а 2559 человек, заразившихся Covid-19, скончались.