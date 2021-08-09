Чиновник высокого ранга: США терпят неудачу в борьбе с Covid-19

В результате резкого распространения особо заразного дельта-штамма число новых случаев заражения в США в последнее время превышает 100 000 в день, и столь плохая ситуация в стране наблюдалась полгода назад. В свою очередь число случаев смерти за последние две недели выросло на 89%.

"На самом деле нам не стоило попадать в такую ситуацию", - заявил в передаче This Week телеканала ABC директор Национального института здравоохранения США Френсис Коллинз.

"В этом плане - да, мы терпим неудачу", - признал он.

По его словам, "мы не были бы в такой ситуации как сейчас, когда растет распространение дельта-штамма, если бы эффективнее [убеждали] каждого" вакцинироваться.

"Сейчас мы платим ужасную цену", - отметил директор Национальной службы здравоохранения США.

Согласно опубликованным Центром по контролю и профилактике заболеваний США данным, вакцинацию от Covid-19 полностью завершили 50,1% жителей США.

Коллинз также предупредил, что в случае, если дети, которые скоро вернутся в школу, не будут обязаны носить маски, то вирус распространится еще шире.

"Это точно вызовет вспышки в школах, и детям придется возобновить удаленное обучение, что мы все определенно хотим предотвратить", - сказал чиновник.

В воскресенье Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендовал детям уже в возрасте от двух лет носить маски в общественных местах в помещениях, в том числе и в школах. Вакцинация детей в школах США проходит с 12-летнего возраста.

В свою очередь главный советник президента Джо Байдена по вопросам здравоохранения Энтони Фаучи в воскресенье в передаче Meet The Press телеканала NBC предупредил, что если дельта-штамм не удастся подвергнуть контролю, вырастет риск, что может появиться другой штамм вируса, который "создаст еще больше проблем, чем дельта".

В свою очередь организаторы джазового фестиваля в Новом Орлеане в воскресенье сообщили, что в связи с ростом числа заражений фестиваль, запланированный с 8 по 17 октября, отменен. Фестиваль из-за Covid-19 был отменен и в прошлом году.