KNAB получил сигналы о возможной подделке вакцинационных сертификатов

Что не осложнить и не повлиять на выяснение обстоятельств, KNAB более подробные комментарии не предоставляет.

Бюро обращает внимание на то, что случаи, когда кто-то из лечебного персонала готов и допускает подделку сертификата Covid-19, нарушая таким образом требования нормативных актов, недопустимы.

Если врач или кто-то из медперсонала соглашается произвести такие действия, то в понимании Уголовного закона это трактуется как возможная подделка документов, за что грозит уголовная ответственность.

За подделку документов работникам государственных и муниципальных медучреждений грозят не только принудительные работы или денежный штраф, но и лишение свободы на срок до одного года.

В свою очередь если действия были совершены с меркантильной целью - потребовать и принять деньги или другие незаконные блага, может быть применено лишение свободы на срок до четырех лет.

Жителям, которые столкнулись с предложением подделать сертификат Covid-19 в обмен на деньги или что-либо другое, KNAB рекомендует предложение отклонить и незамедлительно связаться с бюро.