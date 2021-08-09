Пн, 9.08.2021
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Анита Виксне, учительница

В минувшие сутки из водоемов вытащили двух утонувших

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В минувшие сутки в латвийских водоемах найдены тела двух утонувших, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В субботу из озера Раценю в Мадонском крае спасатели подняли тело утонувшего и передали сотрудникам Государственной полиции, а в воскресенье еще одного погибшего нашли в Даугаве в Айзкраукльском крае.

В воскресенье помощь спасателей понадобилась в Лудзе, где в лодке на Малом Лудзенском озере находился мужчина, который не мог самостоятельно добраться до берега. Спасатели доставили человека на берег и передали сотрудникам полиции.


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