Пн, 9.08.2021
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Лаурис Клагишс, адвокат

Фото ⟩ Грета Тунберг снялась для обложки Vogue Scandinavia вместе со своей лошадью

Грета Тунберг ФОТО: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

18-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг снялась для обложки первого номера журнала Vogue Scandinavia. На фотографиях можно увидеть и лошадь девушки - Стренгур. Снимок сделали Ирис и Маттиас Александров Клум - шведско-испанский дуэт фотографов, пишет издание Esquire.

Журнал назвал юную Тунберг "голосом поколения", который призвал политиков и мировых лидеров к ответу за то, что они подвели молодежь.

Фрагменты из интервью приводятся в инстаграме журнала.

"Я уже потеряла счет. Каждый день обо мне появляется как минимум одна новая теория заговора. В один момент я американский шпион, в другой - российский агент, а потом коммунист, а затем - крайний капиталист.

В один момент меня контролируют родители и я не в состоянии мыслить самостоятельно, в другую - я манипулятивный маленький ребенок. Эти теории не совпадают, и это в них самое забавное", - говорит Тунберг.

Говоря о своем будущем, Тунберг признается, что было бы здорово "просто вернуться в школу и не беспокоиться о климате", но пока есть запрос в активистах, она будет продолжать заниматься вопросами климата.

Девушка призналась, что последний раз покупала одежду три года назад, и это была вещь из секонд-хэнда. "Я просто беру вещи на время у знакомых", - объяснила она.

Активистка опубликовала обложку Vogue Scandinavia своем инстаграме и поговорила о негативном влиянии моды на экологию.

"Модная индустрия оказывает огромное негативное влияние на изменение климата, не говоря уже о бесчисленном количестве рабочих и сообществ по всему миру, которые эксплуатируются в угоду тем, кто наслаждается быстрой модой. (…) Многие в фэшн-индустрии делают вид, что озаботились экологией и тратят фантастические суммы на кампании, рекламирующие их устойчивый, зеленый, этичный подход и углеродную нейтральность", - написала Тунберг.


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