Фото ⟩ Грета Тунберг снялась для обложки Vogue Scandinavia вместе со своей лошадью

Журнал назвал юную Тунберг "голосом поколения", который призвал политиков и мировых лидеров к ответу за то, что они подвели молодежь.

Фрагменты из интервью приводятся в инстаграме журнала.

"Я уже потеряла счет. Каждый день обо мне появляется как минимум одна новая теория заговора. В один момент я американский шпион, в другой - российский агент, а потом коммунист, а затем - крайний капиталист.

В один момент меня контролируют родители и я не в состоянии мыслить самостоятельно, в другую - я манипулятивный маленький ребенок. Эти теории не совпадают, и это в них самое забавное", - говорит Тунберг.

Говоря о своем будущем, Тунберг признается, что было бы здорово "просто вернуться в школу и не беспокоиться о климате", но пока есть запрос в активистах, она будет продолжать заниматься вопросами климата.

Девушка призналась, что последний раз покупала одежду три года назад, и это была вещь из секонд-хэнда. "Я просто беру вещи на время у знакомых", - объяснила она.

Активистка опубликовала обложку Vogue Scandinavia своем инстаграме и поговорила о негативном влиянии моды на экологию.