Covid-19: В Литве заразились еще 287 человек, в Эстонии - 147

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 287 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались трое человек старше 80 лет, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 191 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 3,6%.

За минувшие сутки было сделано 2920 молекулярных тестов (ПЦР) и 3372 антигенных теста на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 286 тыс. 408 человек, за сутки число все еще больных возросло до 4777.

От коронавируса в Литве скончались 4430 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9060 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 2801 тест на коронавирус, позитивный результат дали 147 тестов (5,2 процента).

Среди тех, чьи тесты оказались положительными, невакцинированных 112 человек или 76,2 процента, у 7 человек курс вакцинации не завершен, а у 28 или у 19 процентов завершен. Невакцинированные составили 94,8 процента нуждающихся в госпитализации.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 203,3 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 5,4 процента тестов.

За сутки открыто 8 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 60 пациентам. Средний возраст госпитализированных 62 года. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 36, то есть 60%. Летальных исходов за сутки не было.