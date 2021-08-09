Деньги за привитых педагогов: в Риге заявки на поддержку подали два учебных заведения

Как сообщает дума, в департамент образования, культуры и спорта Рижской думы с просьбой о дополнительном муниципальном финансировании обратились два образовательных учреждения.

С просьбой о дополнительном финансировании в думу обратились Рижское Зиедоньдарзсское дошкольное учреждение и Рижская 93-я средняя школа. Рижская дума планирует принять больше заявлений, поскольку приближается начало нового учебного года, когда работники учреждений возвращаются с летних каникул.

Самоуправление решило выделить 1,7 миллиона евро на мотивацию школьного персонала к вакцинации от Covid-19.

По достижении необходимого количества привитого от коронавируса персонала учебные заведения смогут получить 5 000 евро, 7 500 евро или 10 000 евро дополнительного финансирования, в зависимости от размера учреждения и количества работников.

Во вторник, 10 августа, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис посетит первые учебные заведения, объявившие о достижении установленного количества привитых - в Рижское Зиедоньдарзсское дошкольное учреждение мэр приедет в 9:30, а в Рижскую 93-ю среднюю школу - в 10:15.

Как сообщалось ранее, для получения поддержки в муниципальном образовательном учреждении 80% сотрудников должны иметь сертификат о вакцинации от Covid-19 или о факте перенесенного заболевания Covid-19.