Как Россия продвигает "Спутник V"? И верят ли сами пропагандисты в то, что делают?

Постойте, но не Маргарита ли сама публично заявила, что эффективность российской вакцины (а другой в России привиться просто невозможно из-за запрета на импорт) как минимум вызывает вопросы? Однако удивляться не стоит – российская пропаганда работает именно таким образом.

По её логике, никто уже и не вспомнит заявления того или иного персонажа трёхнедельной давности в теперешнем огромном потоке информации.

И если между высказываниями главного редактора Russia Today прошло хотя бы три недели, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков уложился в несколько секунд. Так, 15 июля появилась информация, что в полном составе от вакцинации отказались игроки футбольного клуба ЦСКА (Москва). На что незамедлительно отреагировал Дюков: "Мы можем только рекомендовать проходить вакцинацию, я сам сделал четыре прививки. Я вижу, что это помогает, на примере нашей компании".

Этот пример можно смело заносить в учебники: человек в одном высказывании выдвинул два противоположных тезиса. То, что российская вакцина помогает, и то, что ему приходилось прививаться четыре раза для получения необходимого эффекта.

Отметим, что как раз тремя днями ранее, 12 июля, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Анн Линдстранд во время брифинга заявила об отсутствии свидетельств необходимости принятия дополнительных прививок для усиления защитного эффекта: "У нас нет достаточно систематических свидетельств, которые бы указывали на необходимость бустерных доз". И это всё на фоне того, что в Москве ещё 1 июля стартовала компания ревакцинации населения.

Однако, данные факты не мешают всё тому же холдингу Russia Today рассыпаться в комплиментах "Спутнику V". К примеру, в материале, посвящённом фейкам о вакцинах, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов сообщает, что вакцина "Спутник V" — действительно весьма эффективная и безопасная: "Она входит в пятёрку лучших вакцин мира против коронавируса. Только информацию о ней надо давать как можно более полную, объективную и доступную, и тогда наши граждане в неё поверят и пойдут вакцинироваться".

Тут следует отметить, что на данный момент "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах мира, поступил только в половину из них, и государств Европейского союза в этом списке нет. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не зарегистрировало российскую вакцину. Следовательно, данные о её эффективности зачастую базируются на информации самого производителя – Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, а также Российского фонда прямых инвестиций и связанных с ним структур.

По факту получается следующее: с одной стороны, российские СМИ и многочисленные государственные структуры (особенно старается Министерство иностранных дел и лично Мария Захарова) занимаются активным продвижением "Спутника V" за рубежом, утверждая об эффективности данной вакцины, а с другой – в самой Российской Федерации эта самая эффективность находится под большим вопросом.

Не надо скатываться в политику!

Однако почему "Спутник V" до сих пор не зарегистрирован в ЕС? Здесь у каждой стороны своя версия. Так, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, например, 19 мая в интервью "Первому каналу" утверждал, что затягивание процесса регистрации "Спутника V" в Европейском союзе происходит якобы по политическим причинам: "Я не хочу обвинить экспертов и специалистов EMA, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза. Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера, или еще присутствует экономический фактор?"

Подобного мнения придерживаются и в Роосийском фонде прямых инвестиций, который занимается продвижением вакцины: "Вакцина ("Спутник V". — прим.) может подвергаться нападкам со стороны западного фармацевтического лобби".

В то же время, Reuters, ссылаясь на свои источники, утверждает, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не может оценить российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", потому что ее разработчики неоднократно не предоставляли данные, которые европейский регулятор считает стандартными для утверждения лекарств.

В РФПИ же утверждают полностью обратное: "На данный момент российская сторона предоставила специалистам EMA полный пакет документов, необходимых для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V".

Российские СМИ и спикеры практически во всех своих высказываниях упоминают публикации о результатах исследования "Спутника V" во всемирно признанном медицинском журнале The Lancet, что в принципе может говорить об авторитетности материалов даже на Западе. Однако здесь есть важный момент. Несмотря на замечания критиков, российские исследователи так и не предоставили доступ к исходным данным своих исследований. Так, в журнале упоминается, что в адрес разработчиков вакцины была направлена серия запросов на получение исходных данных исследований, однако они были проигнорированы. Соответственно, есть веские причины не доверять заявлениям как РФПИ, так и российских официальных лиц относительно политической мотивированности нерегистрации российской вакцины ЕМА.

Ведь здесь аудитория сталкивается с ещё одним классическим приёмом пропаганды: рассказать правду, но не до конца. Да, публикации в авторитетном медицинском журнале присутствуют и были позитивно оценены. Но критика по важным моментам осталась без ответа, как и запросы на предоставление исходных материалов исследования. Что ставит под сомнения описанные в статье результаты. То же, выходит, и с документами: да, их в ЕМА передали, но не все. И именно этот недостаток не позволяет получить регистрацию.

Россия спасёт ЕС от коронавируса?

И пока российские СМИ и политики заявляют о политическом факторе в нерегистрации "Спутника V", то скорее политикой выглядят именно эти заявления о желании как можно скорее зарегистрировать российскую вакцину в ЕС. И дело в том, что пока российские производители просто не в состоянии обеспечить как внутренние потребности, так и те рынки, на которые "Спутник V" уже допущен.

Так, 6 мая вице-премьер России Татьяна Голикова докладывала Путину, что "всеми нашими производителями произведено 31,9 млн комплектов доз вакцин". Абсолютное большинство из них приходится на "Спутник V", официально зарегистрированный в России еще в августе 2020 года. А населенение России составляет более 145 миллионов человек. То есть этого было далеко не достаточно даже для вакцинации россиян.

В то же время, 21 мая Татьяна Голикова сообщила, что из 70 стран, зарегистрировавших "Спутник V", российскую вакцину начали получать 35 стран - только половина. На данный момент РФ заключает контракты на производство своей вакцины в Индии и Китае, однако конкретных сроков поставок ещё никто не называет. Следовательно, даже если бы российская вакцина прямо сейчас получила регистрацию в ЕМА и начала экстренно поставляться в ЕС (а желание закупок там проявляли – так, премьер-министры Баварии и Саксонии публично заявляли о намерениях закупить в России 30 миллионов доз), это выглядело бы исключительно политическим ходом на фоне как процента вакцинированных в самой РФ (около 13% против среднеевропейских 30%), так и 35 государств, зарегистрировавших "Спутник V", но не получивших его.

В итоге, мы видим, что заявления отдельных российских СМИ и политиков, направленные на популяризацию "Спутника V" и очернение Запада, могут скорее негативно сказаться на имидже российской вакцины.