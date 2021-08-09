К 25 годам Мария Андрейчик победила рак, спасла мальчика и взяла серебро в Токио. Кто она?

Андрейчик родом из небольшого городка под названием Сейна. Он расположен недалеко от литовско-польской границы. Свой путь в спорт Мария начала с любви к волейболу, а потом пришла в лёгкую атлетику.

Любопытный факт, мать Андрейчик в прошлом была толкательницей ядра. Именно она и привела дочь в секцию метания копья, когда ей было 11-12 лет.

Особых успехов тогда она не добивалась. Так было вплоть до старшей школы и её встречи с будущим тренером Каролем Сикорски. Под его руководством Мария очень быстро добилась результатов. В 2014-м на юниорском чемпионате мира в Юджине полька заняла 5-е место, а через год стала первой на чемпионате Европы в Швеции. Взрослые старты были не такими успешными, но на Игры в Рио Андрейчик всё же взяли, хотя были трудности. Она сильно волновалась, прошла квалификацию и мастерски проявила себя в финале.

Казалось, что впереди у спортсменки много новых успехов. Но Марии стала мешать боль в плече. Травма оказалась серьёзной. В 2016 году Андрейчик попала на операционный стол и была вынуждена пропустить весь следующий сезон.

Кроме травмы девушка стала жаловаться на головные боли. У неё начались проблемы с носом. Мария не могла нормально спать.

Врачи сделали рентген. Оказалось, что в носовых пазухах есть остеосаркома (опухоль, происходящая из костной ткани). Сначала Андрейчик была шокирована, когда услышала, что это рак. Но после выяснилось, что это лечится без химиотерапии.

Марии сделали операцию. Уже через три недели она вернулась к тренировкам. Постепенно Андрейчик избавилась от боли в плече. В 2019 году спортсменка полностью восстановилась и вернулась к своим лучшим броскам.

Польская спортсменка вернулась к соревнованиям. Сначала на командном чемпионате Европы в Быдгоще Андрейчик метнула копье на 63,39 метров. Это ей принесло второе место. Правда, на чемпионате мира в Дохе ей не удалось повторить этот результат. Там она заняла только 22-е место. После Мария Андрейчик говорила, что ей мешал дискомфорт в локте.

Но это было не единственным испытанием для спортсменки!

В начале 2020 года Мария столкнулась с травмой ахиллова сухожилия. Новость о переносе Олимпиады её обрадовала. Ведь это означало, что она успеет поправиться и стать сильнее.

"Я не могу остановиться, потому что всё ещё надеюсь осуществить свою олимпийскую мечту", - цитирует легкоатлетку Sport24.

Спортивные издания делали неплохие ставки на Марию. Особенно после того, как она на Кубке Европы в Сплите отправила снаряд на 71,40 метра. Любопытный факт, медаль, которую она тогда выиграла, Андрейчик выставила на аукцион, чтобы собрать деньги для мальчика, нуждающегося в операции на сердце.

Легкоатлетка усердно готовилась и стремилась улучшить свои результаты. В Токио она метнула копье на 64,61 метра. Это принесло 25-летней польке серебро. Кажется Мария всё-таки осуществила свою олимпийскую мечту!