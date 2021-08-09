Фото ⟩ Разрушительные лесные пожары на греческом острове Эвбея

Местные чиновники указывают, что не получили достаточной поддержки в борьбе с лесными пожарами. Местами огонь нанес огромные разрушения.

Греция переживает сильнейшую волну жары за последние 30 лет, температура воздуха достигла даже 45 градусов по Цельсию. Из-за климатических изменений такие волны жары происходят все чаще, в свою очередь засуха и жара приводят к лесным пожарам.

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Пока что ничто не свидетельствует о том, что в ближайшее время пожары могут стихнуть. Местные жители и чиновники просят о помощи - необходимы пожарные самолеты и вертолеты. Однако их использование осложняет плохая видимость из-за дыма. На просьбы отозвались Франция, Германия и Великобритания.

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"Мы благодарим, что вы вместе с Грецией в это тяжелое время", - вечером в воскресенье в Twitter сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

В других районах Греции ситуация улучшилась. Ситуация на Пелопоннесе описывается как стабильная, утихли и пожары в северной части Афин, однако есть риск их возобновления.

Борьба с лесными пожарами продолжается и в Турции.