Фото ⟩ Разрушительные лесные пожары на греческом острове Эвбея
На втором по величине острове Греции Эвбее продолжаются разрушительные лесные пожары. С острова эвакуированы уже более 2000 человек, сообщает ВВС.
На втором по величине острове Греции Эвбее продолжаются разрушительные лесные пожары. С острова эвакуированы уже более 2000 человек, сообщает ВВС.
Местные чиновники указывают, что не получили достаточной поддержки в борьбе с лесными пожарами. Местами огонь нанес огромные разрушения.
Греция переживает сильнейшую волну жары за последние 30 лет, температура воздуха достигла даже 45 градусов по Цельсию. Из-за климатических изменений такие волны жары происходят все чаще, в свою очередь засуха и жара приводят к лесным пожарам.
Пока что ничто не свидетельствует о том, что в ближайшее время пожары могут стихнуть. Местные жители и чиновники просят о помощи - необходимы пожарные самолеты и вертолеты. Однако их использование осложняет плохая видимость из-за дыма. На просьбы отозвались Франция, Германия и Великобритания.
"Мы благодарим, что вы вместе с Грецией в это тяжелое время", - вечером в воскресенье в Twitter сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
В других районах Греции ситуация улучшилась. Ситуация на Пелопоннесе описывается как стабильная, утихли и пожары в северной части Афин, однако есть риск их возобновления.
Борьба с лесными пожарами продолжается и в Турции.
Галерея: Лесные пожары в Греции