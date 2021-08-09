Пн, 9.08.2021
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В Айзкраукле на соревнованиях моторных лодок пострадал человек

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В прошлую пятницу в результате столкновения двух моторных лодок во время соревнований в Айзкраукле пострадал человек, сообщает агентство LETA.

Во второй половине дня в пятницу, 7 августа, полиция получила информацию от медиков о том, что в Айзкрауклском крае во время соревнований моторных лодок произошло столкновения лодок. В результате аварии пострадал один человек, с травмами он был доставлен в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Публично доступная информация свидетельствует, что в конце недели в Айзкраукле проходил этап чемпионата Балтии по гонкам моторных лодок.


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