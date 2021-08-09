В Айзкраукле на соревнованиях моторных лодок пострадал человек
В прошлую пятницу в результате столкновения двух моторных лодок во время соревнований в Айзкраукле пострадал человек, сообщает агентство LETA.
В прошлую пятницу в результате столкновения двух моторных лодок во время соревнований в Айзкраукле пострадал человек, сообщает агентство LETA.
Во второй половине дня в пятницу, 7 августа, полиция получила информацию от медиков о том, что в Айзкрауклском крае во время соревнований моторных лодок произошло столкновения лодок. В результате аварии пострадал один человек, с травмами он был доставлен в больницу.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Публично доступная информация свидетельствует, что в конце недели в Айзкраукле проходил этап чемпионата Балтии по гонкам моторных лодок.