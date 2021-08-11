Ср, 11.08.2021
Было бы неправильно, если бы в ситуации, когда взгляды партнеров по коалиции расходятся, законопроект продвигался бы вперед, несмотря ни на что. Юрис Пуце, председатель парламентской фракции партии "Для развития/За!"
Юрис Пуце, председатель парламентской фракции партии "Для развития/За!"

Пёсик Клишиной, опасный Усик и Ефимова в подсолнухах. Как прошла неделя звёзд спорта?

Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.

Евгений Малкин поделился своим детским фото

Пловчиха Юлия Ефимова в невероятно красивом поле подсолнухов

Российская регбистка Яна Данилова и шишки

Мария Шарапова в Лондоне

Дарьи Клишина вернулась домой, где её ждал верный друг Ромео

Опасный Александр Усик

Серена Уильямс залезла в какую-то коробку

Синхронистка Варвара Субботина отдыхает в Мексике

В семье Александра Зинченко и его супруги настоящее счастье

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер и невероятные виды

Комментатор Дмитрий Губерниев попрощался со своей десятой Олимпиадой

Боец Пейдж Ванзант и традиционное фото в купальнике

Теннисистка Наоми Осака сфоткалась на фоне туалета

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед взяла в Токио бронзу и сейчас отдыхает на Мальдивах

Наслаждается летом и автогонщик Даниил Квят


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