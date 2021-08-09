Пн, 9.08.2021
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Названы лучшие в мире аэропорты

ФОТО: AP/Scanpix

Британская консультационная компания Skytrax назвала лучшие аэропорты мира 2021 года.

В своем рейтинге Skytrax принимала во внимание инфраструктуру, очереди, отношение к пассажирам и качество обслуживания.

Первое место в рейтинге занял аэропорт столицы Катара Дохио - Хамад, второе - аэропорт Ханеда в Токио. В свою очередь на третьем месте расположился аэропорт Чанги в Сингапуре.

Кроме того, в десятку лучших вошли аэропорт Инчхон в Сеуле, аэропорт Нарита в Токио, аэропорт Кансай в Японии и еще несколько европейских аэропортов, например, Мюнхенский аэропорт в Германии, Хитроу в Лондоне и Цюрих в Швеции. Десятое место занял аэропорт Гон-Конга.

Skytrax указывает, что во время пандемии коронавируса оценивать аэропорты сложно. Именно поэтому базирующееся в Великобритании предприятие по консультации авиакомпаний оценивает и то, как аэропорты справляются с протоколами здравоохранения и гигиены.

Так, например, римский аэропорт Фьюмичино удостоен первой награды "рейтинг пятизвездочного аэропорта Covid-19", а аэропорт Ханеда в Токио был назван самым чистым аэропортом.

Аэропорт Стамбула удостоен награды как самый прогрессирующий аэропорт, а аэропорт Чанги получил награду за лучший персонал. По мнению Skytrax, лучшая система безопасности - в аэропорту Инчхон в Сеуле, а Нагоя получила приз как лучший региональный аэропорт.


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