"Ему уже нечего терять". Почему конфликт Беларуси с Литвой выгоден Лукашенко

Политолог Валерий Карбалевич в своем Telegram-канале отмечает, что Лукашенко еще с сентября повторял, что западные соседи Беларуси хотят войны и готовятся к ней. Но если раньше белорусские чиновники вспоминали о ней с прилагательным "гибридная" и "информационная", то теперь ситуация может привести к реальному силовому конфликту на белорусско-литовской границе.

"Такое развитие событий выгодно Лукашенко, - считает эксперт. - Ему сейчас нечего терять. Ведь уже все утрачено. Силовой конфликт, по его логике, напугает Запад. Там увидят, что имеют дело с человеком без тормозов, который загнан в угол и может пойти на любые действия.

И, таким образом, под угрозой локальной войны ЕС и США будут вынуждены вступить в переговоры ради разрядки напряжения, то есть шантажом, искусственным мигрантским кризисом заставит Запад уступить. Ведь там же все политики "без яиц". Лукашенко идет ва-банк, повышает ставки.

С другой стороны, модель "крепости в осаде" - идеальный механизм удержания власти. И маленькая война только укрепляет этот образ, создает возможность дополнительной мобилизации государственного аппарата, усиления репрессий против "пятой колонны" в тылу".

Аналитик добавляет, что из этой логики идет и "малопонятный наезд на Украину без заметных оснований":

"Видно, если создавать образ "крепости в осаде", то враги должны быть со всех сторон, или хотя бы из трех. С позиции удержания власти силовой конфликт Лукашенко выгоден. Но война точно не выгодна белорусскому народу. Так что в плане мобилизации общественной поддержки здесь он не пожнет лавры".

Миграционный кризис поможет договориться с Россией и при необходимости ввести чрезвычайное положение

Политический обозреватель Андрей Елисеев также считает, что Лукашенко выгоден конфликт с Литвой. По его мнению, взрывоопасная ситуация на границе не выглядит чем-то странным и скорее была вопросом времени.

"Белорусская сторона инспирировала горячую ситуацию в результате грубого, но довольно креативного использования миграционной карты, - пишет Елисеев на своей странице в Фейсбуке. - И российскую пропаганду насчет "фашистской нацистской" Литвы отыграли, и попытались натравить на Литву исламистов. А главное - создали свое описание всей этой истории, в которой Беларусь является невинной жертвой "цветной революции" и западной "гибридной войны". Мол, после такой агрессии Беларусь просто сказала "хватит" и решила не тратить время и ресурсы на защиту чужих границ. А в результате враждебная страна начала убивать мирных мигрантов и запугивать их выстрелами поверх голов в сторону Беларуси".

По мнению Елисеева, Лукашенко выгодно иметь в запасе такую напряженность, которая бы позволила чуть ли не в любой момент инициировать еще более обостренную ситуацию.

Он объясняет, что для этого существует две причины. Одна из них - фактор российской подстраховки.

"Ближайшие месяцы - период кульминации переговоров с Россией по новому интеграционному пакту, подписание которого будет продаваться за признание Кремлем новой конституции. В случае серьезной внутриполитической дестабилизации в этот период последним козырем Лукашенко будет привлечение России. Либо, по крайней мере, угроза привлечения России. Вымышленная или инспирированная пограничная эскалация как отличный повод для отчаянной попытки использовать российскую карту и отвести медиаповестку в сторону".

Второй причиной политолог называет фиктивный повод для введения чрезвычайного или военного положения.