Пн, 9.08.2021
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Лаурис Клагишс, адвокат
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В Беларуси из школьной программы убрали нобелевского лауреата Алексиевич - она поддерживала протесты

ФОТО: Наша Нiва

В Беларуси из школьной программы по белорусской и русской литературе для 11 классов убрали нобелевского лауреата Светлану Алексиевич.

Ее имя сейчас не упоминается в перечне "русскоязычной литературы Беларуси", а также в разделе, посвященному современной белорусской литературе.

Также в новой программе по русской литературе отсутствуют произведения другого нобелевского лауреата - Александра Солженицына.

Еще в прошлом году изучалось его произведение "один день Ивана Денисовича". А еще раньше - "Матронин двор".


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