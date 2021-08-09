В Беларуси из школьной программы убрали нобелевского лауреата Алексиевич - она поддерживала протесты
В Беларуси из школьной программы по белорусской и русской литературе для 11 классов убрали нобелевского лауреата Светлану Алексиевич.
В Беларуси из школьной программы по белорусской и русской литературе для 11 классов убрали нобелевского лауреата Светлану Алексиевич.
Ее имя сейчас не упоминается в перечне "русскоязычной литературы Беларуси", а также в разделе, посвященному современной белорусской литературе.
Также в новой программе по русской литературе отсутствуют произведения другого нобелевского лауреата - Александра Солженицына.
Еще в прошлом году изучалось его произведение "один день Ивана Денисовича". А еще раньше - "Матронин двор".