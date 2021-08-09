Мужчину подозревают в мошенничестве в связи с продажей кемпингов: просят отозваться пострадавших

В настоящее время полиции уже известно о 12 эпизодах мошенничества, но есть обоснованные подозрения, что жертв может быть намного больше. Поэтому, если вы стали жертвой незаконных действий человека, изображенного на фотографии, сообщите об этом по телефону 67086257, 67086200 или 110.

8 июля этого года в Государственную полицию поступила информация о возможном мошенничестве - человек хотел купить кемпинг у эстонской компании и совершил перевод в размере 6000 евро, но кемпинг так и не получил.

В Госполиции было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до трех лет или временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

Мужчина 1981 года рождения был задержан 29 июля этого года по подозрению в совершении преступления. Задержанный ранее был в поле зрения полиции в связи с мошенничеством, но не понес наказания.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что данное лицо могло совершить мошенничество в отношении еще нескольких лиц. В настоящее время полиции уже известно о 12 эпизодах, но есть обоснованные подозрения, что жертв может быть намного больше.

Государственная полиция просит отозваться жителей, которые заключили договоры с эстонскими компаниями Investment System Estonia или Kempings Master о покупке кемпингового или каркасного дома и внесли предоплату, но не получили услуги. Возможно, устная договоренность тоже была достигнута, а договор не был заключен - и деньги не были переведены, а выплачены наличными. Предполагаемый мошенник также использовал зарегистрированные в Латвии компании для заключения договоров на строительство кемпингов.