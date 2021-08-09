Завезенные случаи и "пандемия невакцинированных": новая информация о Covid-19 в Латвии

Количество тестов на Covid-19 на прошлой неделе немного уменьшилось - в среднем проводился 7 451 тест в день по сравнению с 7 468 тестами неделей ранее.

В течение последней недели ежедневно госпитализировалось в среднем по семь пациентов с Covid-19, что на три пациента больше, чем неделей ранее. В больницах в среднем находилось 50 пациентов в день по сравнению с 44 пациентами неделей ранее.

SPKC сообщает, что заболеваемость коронавирусом продолжает расти среди людей в возрасте от 15 до 49 лет, при этом она растет во всех регионах страны. На прошлой неделе показатель инфицирования Covid-19 составил 1,14, что указывает на рост распространения инфекции.

Анализ выявленных на прошлой неделе случаев Covid-19 показал, что 451 человек не был вакцинирован от Covid-19 или еще не завершил курс вакцинации, что составило 86% всех случаев коронавируса,

в то время как 71 инфицированный человек был вакцинирован, что составило 14% всех случаев на прошлой неделе.

Если сравнить интенсивность распространения инфекции на 100 000 населения среди вакцинированных и не вакцинированных и частично вакцинированных людей, Covid-19 в Латвии в 3,3 раза чаще выявлялся у не привитых и частично привитых людей, чем у полностью вакцинированных людей, отмечает SPKC.

По мере увеличения числа вакцинированных и распространения Covid-19 среди не привитых людей удельный вес случаев заболеваний среди вакцинированных тоже может вырасти. Однако у вакцинированных людей болезнь обычно протекает легче и реже требует госпитализации, поэтому соотношение вакцинированных и инфицированных людей всегда следует рассматривать в контексте количества предотвращенных случаев Covid-19, отмечает центр.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в европейских странах немного вырос - до 214,3 случая по сравнению с 200,4 случая неделей ранее, но, согласно данным SPKC, в настоящее время наблюдается тенденция к устойчивости. Показатель Латвии вырос с 30,5 до 38,8 случая.

На прошлой неделе был зарегистрирован 71 случай завезенного Covid-19. В период с конца июня до прошлой недели наиболее часто коронавирус завозился в Латвию из Турции - 56 случаев, России - 46, Испании - 41, Великобритании - 37, Грузии - 18, Франции - 16, Нидерландов - 15, Финляндии - 15, Узбекистана - 13, Болгарии - семь, Греции - семь. Количество случаев, завезенных из других стран, не так велико.