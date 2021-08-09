В Латвии от Covid-19 полностью вакцинировано более 700 000 человек

На прошлой неделе прививки от коронавируса в Латвии получили 30 869 человек - в среднем по 4410 человек в день. Результат прошлой недели стал самым низким с середины весны - в первую неделю апреля был привит 26 661 человек, а затем количество вакцинированных росло каждую неделю, достигнув максимума в последнюю неделю мая, когда было привито 116 804 человека.

На прошлой неделе первую дозу вакцины от Covid-19 получили 14 537 человек, 11 843 человека получили вторую дозу, а еще 4 489 человек были привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

Темпы вакцинации в Латвии продолжают снижаться, значительно отставая от показателей мая, когда за неделю вакцинировалось более 110 000 человек. Эта тенденция наблюдается практически всю вторую половину лета.

На данный момент в Латвии использовано 1 387 196 доз вакцин от коронавируса, а курс вакцинации завершили 702 293 человека. По данным ЦСУ, на начало апреля 2021 года в Латвии проживало 1 887 600 человек, то есть 41,8% населения начали процесс вакцинации или получил вакцину Johnson&Johnson, а 37,21% населения вакцинацию завершили.