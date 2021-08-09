Известны края и города, в которых было зарегистрировано больше всего случаев Covid-19
Из 41 случая заражения Covid-19, выявленного за прошлые сутки, половина была зарегистрирована в Риге, свидетельствуют данные SPKC.
Из 41 случая заражения Covid-19, выявленного за прошлые сутки, половина была зарегистрирована в Риге, свидетельствуют данные SPKC.
В воскресенье в Риге было выявлено 22 новых случая заболевания, а общее количество случаев в столице за 14 дней достигло 423 человек.
В свою очередь, в Даугавпилсе вчера были выявлены три новых случая, в Ропажском, Сигулдском и Тукумском краях зарегистрировано по два новых инфицированных, а в ряде других муниципалитетов было зарегистрировано меньшее количество новых случаев.
Наибольшее общее количество заболевших за последние две недели в Риге - 423, в Елгаве - 33, в Огрском крае - 31, в Вентспилсе и Мадонском крае - по 26, а в Марупе и Ропажском крае - по 23 жителя. В течение последних двух недель в Алуксненском и Валкском краях не было зарегистрировано ни одного случая заражения.
Всего в 17 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в семи он превышен на 50%. Самый высокий уровень заболеваемости на 100 000 жителей в Ливанском, Гулбенском, Саласпилсском, Мадонском, Краславском, Олайнском краях, Вентспилсе, Ропажском, Кулдигском, Салдусском и Марупском краях.