Известны края и города, в которых было зарегистрировано больше всего случаев Covid-19

В воскресенье в Риге было выявлено 22 новых случая заболевания, а общее количество случаев в столице за 14 дней достигло 423 человек.

В свою очередь, в Даугавпилсе вчера были выявлены три новых случая, в Ропажском, Сигулдском и Тукумском краях зарегистрировано по два новых инфицированных, а в ряде других муниципалитетов было зарегистрировано меньшее количество новых случаев.

Наибольшее общее количество заболевших за последние две недели в Риге - 423, в Елгаве - 33, в Огрском крае - 31, в Вентспилсе и Мадонском крае - по 26, а в Марупе и Ропажском крае - по 23 жителя. В течение последних двух недель в Алуксненском и Валкском краях не было зарегистрировано ни одного случая заражения.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100000 населения Латвии в настоящее время составляет 50,6 случая.