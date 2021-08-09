Фото ⟩ В Риге прошла акция в поддержку белорусских политзаключенных: в ней приняли участие более 100 человек

Сегодня исполняется год со дня нечестных выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года. Акция началась на Эспланаде у Площади перемен. Большинство участников акции были облачены в бело-красно-белые белорусские флаги. У некоторых были плакаты "Свободная Беларусь " и "9.08.2020 Народ Беларуси сделал свой выбор".

Уже сообщалось, что 9 августа прошлого года в Беларуси прошли президентские выборы, победителем на которых стал авторитарный лидер страны Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года. Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы и в них наибольшее количество голосов набрала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, который сейчас вынужденно живет в Вильнюсе.

В ответ на фальсификацию выборов и широкие репрессии Европейский Союз, США и другие западные страны ввели санкции против Беларуси.