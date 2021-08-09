Пн, 9.08.2021
Что стоите? Давай вперед! Туда! белорусский пограничник нелегальному мигранту
белорусский пограничник нелегальному мигранту
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Фото ⟩ В Риге прошла акция в поддержку белорусских политзаключенных: в ней приняли участие более 100 человек

ФОТО: LETA

В понедельник вечером, 9 августа, более 100 человек в Риге приняли участие в акции чествования политзаключенных и жертв протестов в Беларуси, отмечает агентство LETA.

Сегодня исполняется год со дня нечестных выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года. Акция началась на Эспланаде у Площади перемен. Большинство участников акции были облачены в бело-красно-белые белорусские флаги. У некоторых были плакаты "Свободная Беларусь" и "9.08.2020 Народ Беларуси сделал свой выбор".

ФОТО: LETA

Участники скандировали лозунги "Лукашенко, уходи" и "Свободу Беларуси". У некоторых людей были фотографии погибших противников белорусского режима.

Участники акции прошли от Эспланады к памятнику Свободы, неся большой белорусский бело-красно-белый флаг.

ФОТО: LETA

У памятника Свободы было подписано письмо поддержки политзаключенным в Беларуси.

Уже сообщалось, что 9 августа прошлого года в Беларуси прошли президентские выборы, победителем на которых стал авторитарный лидер страны Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года. Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы и в них наибольшее количество голосов набрала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, который сейчас вынужденно живет в Вильнюсе. 

В ответ на фальсификацию выборов и широкие репрессии Европейский Союз, США и другие западные страны ввели санкции против Беларуси.


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