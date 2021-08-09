Как получить цифровой сертификат Covid-19, если житель не пользуется интернетом?

Цифровые сертификаты Covid-19 можно получить:
- В центрах Рижского самоуправления.
- В информационных центрах других крупных городов.
- В Государственных единых центрах обслуживания клиентов.
Порядок получения сертификатов в центрах обслуживания клиентов
Прежде чем идти в центр обслуживания клиентов или информационный центр, следует связаться с ним, чтобы узнать порядок обслуживания клиентов в период эпидемии Covid-19.
При необходимости, нужно сделать запись на конкретный день и время. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность (паспорт или удостоверение личности).
По прибытию в центр обслуживания клиентов нужно будет заполнить и подписать форму. Во время визита сотрудник подготовит для жителя цифровой сертификат Covid-19 и выдаст его в бумажном виде.