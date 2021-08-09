Как получить цифровой сертификат Covid-19, если житель не пользуется интернетом?

Цифровые сертификаты Covid-19 можно получить:

В центрах Рижского самоуправления.

В информационных центрах других крупных городов.

В Государственных единых центрах обслуживания клиентов.

Порядок получения сертификатов в центрах обслуживания клиентов

Прежде чем идти в центр обслуживания клиентов или информационный центр, следует связаться с ним, чтобы узнать порядок обслуживания клиентов в период эпидемии Covid-19.

При необходимости, нужно сделать запись на конкретный день и время. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность (паспорт или удостоверение личности).