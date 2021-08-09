Пн, 9.08.2021
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Любовь Соболь

Как получить цифровой сертификат Covid-19, если житель не пользуется интернетом?

ФОТО: Chokniti Khongchum/Shutterstock.com

Жители, которые не пользуются интернетом или не могут подключиться к сайту www.covid19sertifikats.lv с помощью интернет-банка или других средств доступа, могут получить свои цифровые сертификаты Covid-19 несколькими способами, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Цифровые сертификаты Covid-19 можно получить:

  • В центрах Рижского самоуправления.
  • В информационных центрах других крупных городов.
  • В Государственных единых центрах обслуживания клиентов.

Порядок получения сертификатов в центрах обслуживания клиентов

Прежде чем идти в центр обслуживания клиентов или информационный центр, следует связаться с ним, чтобы узнать порядок обслуживания клиентов в период эпидемии Covid-19.

При необходимости, нужно сделать запись на конкретный день и время. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность (паспорт или удостоверение личности).

По прибытию в центр обслуживания клиентов нужно будет заполнить и подписать форму. Во время визита сотрудник подготовит для жителя цифровой сертификат Covid-19 и выдаст его в бумажном виде.


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