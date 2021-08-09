Вакцинированные пассажиры круизных лайнеров не понимают, почему должны заполнять анкеты Covidpass

Рижский пассажирский порт объясняет, что несколько раз поступали звонки и электронные письма как от операторов судов, так и от руководства лайнеров с вопросами и недоразумениями по поводу требования Латвии заполнять Covidpass в дополнение к существующим документам Европейского Союза (ЕС). На этом лайнере, зашедшем сегодня утром в Рижский порт, находится более 500 пассажиров, большинство из которых - немецкие пенсионеры. Кроме того, все вакцинированы против Covid-19.

"Большинство пассажиров не говорят по-английски, у них есть доказательства того, что они были вакцинированы, потому что мы не принимаем на борт никого, кто не был бы вакцинирован", - сказал специалист по обслуживанию круизных лайнеров Клаус Грушка.

Пограничная служба порта по собственной инициативе пошла на встречу и позволила заполнять Covidpass только тем, кто выйдет на берег.

"Они поедут на экскурсии на организованных автобусах, посадка осуществляется только через заднюю дверь, с водителем нет контакта, около 50 человек пойдут в Старый город пешком или поедут на велосипедах", - говорит Арнис Шмукстс, технический директор Рижского пассажирского порта.