Процесс вакцинации в Латвии начали уже 42% жителей
На данный момент в Латвии процесс вакцинации от Covid-19, получив минимум одну прививку, начали уже 42,02% жителей, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
На данный момент в Латвии процесс вакцинации от Covid-19, получив минимум одну прививку, начали уже 42,02% жителей, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В понедельник темп вакцинации по-прежнему был низким, всего были вакцинированы 3702 человека. Вчера первую дозу вакцины получили 1943 человека, вторую - 1549, а еще 210 человек были вакцинированы вакциной Johnson & Johnson, которой нужна всего одна доза. Данные о вакцинации за последние дни еще могут вырасти, так как ряд лечебных лиц вводит в систему информацию о факте вакцинации с опозданием в несколько дней.
Большинство получивших в понедельник первую прививку или 1844 человек были вакцинированы вакциной Pfizer/BioNTech, еще 99 человек получили вакцину Moderna. Большая часть получивших вторую дозу вакцины людей были вакцинированы Pfizer/BioNTech, однако еще 101 человек завершил процесс вакцинации, получив вторую дозу Moderna, еще три человека завершили курс вакцинации AstaZeneca. 210 человек были привиты вакциной J&J.
Большинство вакцинированных вчера жителей не соответствуют ни одной из приоритетных групп, однако еще 454 человека, пришедшие за первой дозой, были старше 60 лет, а 214 человек - с хроническими заболеваниями. Вакцины вчера получила и работники образовательных и медицинских учреждений.
Темп вакцинации в Латвии продолжает падать, значительно отставая от достигнутых в мае рекордов, когда в неделю прививали более 110 000 человек. Такая тенденция наблюдается всю вторую половину лета.
На данный момент всего в Латвии использовано 1 392 709 доз вакцин, в свою очередь 705 324 человека свой курс вакцинации завершили.