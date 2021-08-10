Процесс вакцинации в Латвии начали уже 42% жителей

В понедельник темп вакцинации по-прежнему был низким, всего были вакцинированы 3702 человека. Вчера первую дозу вакцины получили 1943 человека, вторую - 1549, а еще 210 человек были вакцинированы вакциной Johnson & Johnson, которой нужна всего одна доза. Данные о вакцинации за последние дни еще могут вырасти, так как ряд лечебных лиц вводит в систему информацию о факте вакцинации с опозданием в несколько дней.

Большинство получивших в понедельник первую прививку или 1844 человек были вакцинированы вакциной Pfizer/BioNTech, еще 99 человек получили вакцину Moderna. Большая часть получивших вторую дозу вакцины людей были вакцинированы Pfizer/BioNTech, однако еще 101 человек завершил процесс вакцинации, получив вторую дозу Moderna, еще три человека завершили курс вакцинации AstaZeneca. 210 человек были привиты вакциной J&J.

Большинство вакцинированных вчера жителей не соответствуют ни одной из приоритетных групп, однако еще 454 человека, пришедшие за первой дозой, были старше 60 лет, а 214 человек - с хроническими заболеваниями. Вакцины вчера получила и работники образовательных и медицинских учреждений.

На прошлой неделе - со 2 по 8 августа - в Латвии всего вакцину получили 32 553 человека, в среднем в день прививали 4651 человека.

Темп вакцинации в Латвии продолжает падать, значительно отставая от достигнутых в мае рекордов, когда в неделю прививали более 110 000 человек. Такая тенденция наблюдается всю вторую половину лета.