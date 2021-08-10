Скончался кардиолог Янис Лацис

"Янис Лацис был врачом, учителем и ученым с большой буквы, он посвятил свою жизнь латвийской медицине и кардиологии", - сказал кардиолог больницы Страдиня Илья Заке.

Лацис родился в 1935 году. В 1961 году он закончил Рижский медицинский институт, с 1964 года работал анестезиологом-реаниматологом, в свою очередь в 1975 году в Московском медицинском институте он защитил ученую степень кандидата медицинских наук по специальности кардиолог. Позднее, в 1983 году, Лацис защитил докторскую степень.

В 2003 году Лацис был избран доцентом Рижского университета Страдиня. Он работал в Ауцской, Яунпилской и Тукумской больницах, а также в больнице Страдиня.

Лацис - автор 91 научной публикации.