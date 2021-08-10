Вт, 10.08.2021
Нам нужно удержать курс на экономический рост, и главное - не позволить пандемии остановить нашу экономику. Поэтому нам и нужна вакцинация Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Выявлено 125 новых случаев Covid-19, из них 95 - среди непривитых

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В минувшие сутки в Латвии выявлено 125 новых случаев Covid-19. Скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Среди 125 заболевших 95 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, в свою очередь 30 человек были вакцинированы.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 59 лет и от 80 до 89 лет.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 50,6 до 53,6 случаев на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 8839 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,4%.

С начала пандемии в Латвии коронавирус был подтвержден в общей сложности у 139 587 человек, а 2561 человек, заразившийся Covid-19, скончался.


НАВЕРХ
Back