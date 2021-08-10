Выявлено 125 новых случаев Covid-19, из них 95 - среди непривитых

Среди 125 заболевших 95 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, в свою очередь 30 человек были вакцинированы.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 59 лет и от 80 до 89 лет.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 50,6 до 53,6 случаев на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 8839 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,4%.