Выявлено 125 новых случаев Covid-19, из них 95 - среди непривитых
В минувшие сутки в Латвии выявлено 125 новых случаев Covid-19. Скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
В минувшие сутки в Латвии выявлено 125 новых случаев Covid-19. Скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Среди 125 заболевших 95 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, в свою очередь 30 человек были вакцинированы.
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 59 лет и от 80 до 89 лет.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 50,6 до 53,6 случаев на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 8839 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,4%.
С начала пандемии в Латвии коронавирус был подтвержден в общей сложности у 139 587 человек, а 2561 человек, заразившийся Covid-19, скончался.