Вт, 10.08.2021
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В Риге из-за пожара повышенной опасности эвакуировали 40 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В понедельник в Риге Пожарно-спасательная служба (VUGD) тушила пожар на улице Юркалнес в Риге, где на площади более 60 квадратных метров горели бумажные отходы, сообщает агентство LETA.

В 14:59 VUGD получила вызов на улицу Юркалнес в Риге, где в одноэтажном производственном здании в устройстве по сепарации, в транспортировочной трубе и контейнере горели бумажные отходы на площади в 66 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 40 человек. В 17:32 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 75 вызовов - 25 были связаны с тушением пожаров, один из которых был лесным, 34 - со спасательными работами, а 16 вызовов оказались ложными.


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