В Риге из-за пожара повышенной опасности эвакуировали 40 человек

В 14:59 VUGD получила вызов на улицу Юркалнес в Риге, где в одноэтажном производственном здании в устройстве по сепарации, в транспортировочной трубе и контейнере горели бумажные отходы на площади в 66 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 40 человек. В 17:32 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.