Фото ⟩ Саманта Тина показала новую татуировку
В понедельник, 9 августа, латвийская певица Саманта Тина заинтриговала своих подписчиков. Звезда пообещала показать свою новую татуировку на спине.
В понедельник, 9 августа, латвийская певица Саманта Тина заинтриговала своих подписчиков. Звезда пообещала показать свою новую татуировку на спине.
Во вторник, 10 августа, она выполнила обещенное:
"Она за мной. Она у меня на спине!
Саманта поделилась философскими рассуждениями:
"Нам никогда не требуется побеждать кого-то, или соревноваться с кем-то, чтобы что-то доказать.
Я всегда буду впереди себя самой, потому что я простила себе свои ошибки - выдуманные или указанные кем-то. Я простила своего овна-перфекциониста и позволила быть слабым. Я осмелилась не контролировать свой голос женского сердца и чувства".
Певица считает, что нужно умереть, чтобы победить и принять себя.
Ранее Саманта Тина рассказала об отношениях с экс-бойфрендом.