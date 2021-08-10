Вт, 10.08.2021
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Любовь Соболь

Фото ⟩ Саманта Тина показала новую татуировку

В понедельник, 9 августа, латвийская певица Саманта Тина заинтриговала своих подписчиков. Звезда пообещала показать свою новую татуировку на спине. 

Во вторник, 10 августа, она выполнила обещенное:

"Она за мной. Она у меня на спине!

Она - Саманта, упрямый, амбициозный, требовательный и критический овен" - объяснила певица значение тату.

Саманта поделилась философскими рассуждениями:

"Нам никогда не требуется побеждать кого-то, или соревноваться с кем-то, чтобы что-то доказать.

Мы должны соревноваться и побеждать только самих себя - тюрьму своего критического разума. Я сделала это! Я победила себя.

Я всегда буду впереди себя самой, потому что я простила себе свои ошибки - выдуманные или указанные кем-то. Я простила своего овна-перфекциониста и позволила быть слабым. Я осмелилась не контролировать свой голос женского сердца и чувства". 

Певица считает, что нужно умереть, чтобы победить и принять себя.

"Было очень трудно бороться с собой, чтобы это случилось. Я победила саму себя... Тыл у меня сильный. В этом нет сомнений. Я под защитой за ней - за самой собой!" - резюмировала звезда. 

Ранее Саманта Тина рассказала об отношениях с экс-бойфрендом.


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