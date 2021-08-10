Во время пандемии выросло число детей, которые официально нигде не учатся

Статистика о детях 5-18 лет, которые в предыдущем учебном году не были зарегистрированы ни в одном образовательном учреждении Латвии, приведена в докладе Государственной службы качества образования (IKVD).

В прошлом учебном году 16 453 декларированных в Латвии ребенка школьного возраста не учились ни в одном образовательном учреждении страны. О 15 551 ребенке известно, что они учатся за рубежом, а 902 ребенка либо не посещали школы, либо у местных органов власти нет о них данных. В прошлом учебном году у самоуправлений не было информации о 394 детях, в том числе 180 дошкольного возраста.

Часто после посещения декларированного места жительства ребенка самоуправления выясняют, что семья находится за границей или не проживает по декларированному адресу, а данных о ее новом месте жительства нет. Чаще всего отсутствуют данные о детях в Риге, что связано с большой численностью населения столицы.

Специалисты IKVD отмечают, что именно во время пандемии и удаленной учебы необходимо уделять особое внимание детям, которые ушли из одной школы и не поступили ни в одну другую.