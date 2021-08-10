В Валмиере мужчина пытался взломать банкомат, а потом напал на полицейского с ножом для бумаги
В ночь на вторник в Валмиере мужчина пытался взломать банкомат, а позднее напал на полицейского с ножом для бумаги, сообщает агентство LETA.
В ночь на вторник в Валмиере мужчина пытался взломать банкомат, а позднее напал на полицейского с ножом для бумаги, сообщает агентство LETA.
После 2 часов ночи стражи порядка получили информацию, что в Валмиере, на улице Ригас, 19, мужчина ломает банкомат банка Luminor. На место происшествия прибыл наряд муниципальной полиции Валмиерского края, находившийся неподалеку.
Невыясненный мужчина после попытки взломать банкомат начал бегство и с ножом для бумаги напал на сотрудника муниципальной полиции. Страж порядка доставлен в Видземскую больницу.
Начат уголовный процесс.