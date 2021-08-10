Вт, 10.08.2021
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Лаурис Клагишс, адвокат

В Валмиере мужчина пытался взломать банкомат, а потом напал на полицейского с ножом для бумаги

Иллюстративное фото ФОТО: Karolis Kavolelis/Shutterstock

В ночь на вторник в Валмиере мужчина пытался взломать банкомат, а позднее напал на полицейского с ножом для бумаги, сообщает агентство LETA.

После 2 часов ночи стражи порядка получили информацию, что в Валмиере, на улице Ригас, 19, мужчина ломает банкомат банка Luminor. На место происшествия прибыл наряд муниципальной полиции Валмиерского края, находившийся неподалеку.

Невыясненный мужчина после попытки взломать банкомат начал бегство и с ножом для бумаги напал на сотрудника муниципальной полиции. Страж порядка доставлен в Видземскую больницу.

Начат уголовный процесс.


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