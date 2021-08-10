Велогонщица из Новой Зеландии Оливия Роуз Подмор умерла после того, как в соцсетях пожаловалась на стресс при соревнованиях, сообщает Daily Mail.

24-летняя спортсменка незадолго до смерти пожаловалась в социальных сетях на давление, с которым сталкиваются спортсмены в результате проигрышей.

"Чувство победы неповторимо, но точно так же неповторимо и ощущение после поражения, непопадания в состав сборной, травмы", - написала спортсменка, однако очень быстро она удалила публикацию.

Спортсменка ушла из жизни 9 августа в Кэмбридже. Причины смерти пока не сообщаются.