Новая информация о трагическом ДТП с участием автобуса и двумя погибшими

Воскресным утром на восьмом километре шоссе Рига - Лиепая столкнулись ехавший из Салдуса пассажирский автобус и легковушка BMW, направлявшаяся из Риги.

Столкновение было настолько мощным, что как легковой автомобиль, так и автобус вылетели в канаву, каждый по свою сторону дороги. Свидетели незамедлительно вызвали медиков, так как было понятно, что есть пострадавшие.

Относительно легкие травмы получил водитель автобуса. В свою очередь трех сидевших в BMW мужчин основательно зажало, закономерными были и их травмы.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Арита Фреймане указала: "Сразу же на место происшествия выехали четыре наши бригады, в том числе и врачи-специалисты. На месте происшествия было констатировано, что, к сожалению, несовместимые с жизнью травмы получили два человека, они погибли на месте происшествия, в свою очередь еще двух человек мы доставили в больницу. В одном случае пострадавший находился в состоянии средней тяжести, а во втором пострадавшего доставили в больницу с относительно легкими травмами b в удовлетворительном состоянии".

В дальнейшем работу на месте событий переняла полиция.

Допускается, что водитель BMW сел за руль в состоянии алкогольного опьянения или заснул за рулем. Возможно, что совпали и оба этих фактора. Выживший пассажир BMW был пьян - это уже подтверждено.

Это обстоятельство лишь косвенно может доказать возможное состояние водителя легкового автомобиля. Поэтому, чтобы точнее понять все причины инцидента, а также выяснить, что произошло до того, как мужчины сели в машину, полиция обращается за помощью к жителям.