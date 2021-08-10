Жестче санкций против Беларуси не было: кто и за что попал под новые ограничения США

В списке и их общий с Воробьём проект - логистическая "Бремино групп", причастен к которой также Александр Зайцев.

Американские санкции коснулись не только белорусы. Включён в список и Небойша Карич - старший сын Боголюба Карича, основателя бизнес-империи Каричей.

Под ограничения попадают как зарегистрированная на Кипре "Дана Холдингз", так и белорусские фирмы семьи Каричей - "Дана Астра", "Эмирейтс Блю Скай" и "Дубаи вотер фронт".

Госпредприятия

Санкции США распространяются и на два крупных государственных предприятий. Первый - "Беларуськалий". Теперь в течение 120 дней американские физические и юридические лица должны прекратить любые операции как с самим "Беларуськалием", так и с его "дочками", доля в которых у "Беларуськалия" составляет более 50%. Впрочем, "Белорусская калийная компания", трейдер белорусских удобрений, под ограничения пока (это ключевое) отдельно не попал.

Второе госпредприятие в перечне - Гродненская табачная фабрика "Нёман". Как пишут в обосновании Минфина США, этот завод - "главный источник нелегальных сигарет в Европе". Еврорадио также обращало на это внимание в тексте о том, как работает контрабанда белорусских сигарет.

Под санкции также попали глава Белнефтехима Андрей Рыбаков, руководитель "Белшины" Андрей Бунаков и гендиректор "Гродно Азот" Игорь Ляшенко. Сами эти предприятия уже были под американскими санкциями.

Силовики и чиновники

Санкции введены в отношении Следственного комитета - в Минфине США отмечают, что СК находится "в авангарде послевыборных репрессий". Отдельно упоминаются глава СК Дмитрий Гора и его заместители.

Управление внутренних дел Гомельской области также попали в список - за участие в преследовании протестующих. Также по "силовому" разделу идут четверо сотрудников ЦИП на Окрестина - Евгений Шапетько, Игорь Кенюх, Глеб Дрыль и Владимир Лапыр.

Далее: под санкциями теперь глава следственного управления КГБ Константин Бычек. Он часто по госТВ комментирует самые "резонансные" дела, а Минфин США припоминает ему публичное оправдание задержания юриста и гражданина США Юрия Зеньковича.

По кейсу с посадкой Ryanair в список влючены министр транспорта Алексей Авраменко, глава департамента авиации Артём Сикорский, руководитель "Белаэронавигации" Леонид Чуро, директор аэропорта "Минск" Вячеслав Хоронеко и депутат Олег Гайдукевич, "защищавший принудительную посадку".

Добавлены в список сотрудница посольства Беларуси в РФ Дарья Шманай, раньше работавшая в лукашенковской службе протокола, а также депутат Геннадий Давыдько.

Есть у санкций и "спортивный раздел": там Национальный олимпийский комитет, а также боксёр Дмитрий Шакута, подозреваемый в причастности гибели Романа Бондаренко. Там же - и спортзал Shock Sports Club, который принадлежит спортсмену.

И что им с попадания под санкции?

После попадания в санкционный список все активы этих компаний или физлиц в США автоматически замораживаются, то же самое - и фирмы, которые более чем на 50% принадлежат им.

Но в релизе Минфина США есть и интересный момент: запрещены все транзакции с этими компаниями не только для американских граждан и юрлиц. Не допускаются и транзакции "транзитом" через США. Фактически, речь может идти о запрете на любые договора и переводы в долларах, потому что они всегда проходят через США как страну-эмитента.

Грозные санкции Байдена

Упомянутые уже санкции, которые вводятся специальным указом Байдена, ещё будут конкретно разработаны и применены в первую очередь Минфином и Госдепартаментом. Однако раз указ подписан, санкции эти введены будут - и они окажутся более жёсткими, чем европейские секторальные.