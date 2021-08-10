Стакис надеется, что 80% школ Риги добьются высоких показателей вакцинации работников

Мэр напомнил, что самоуправление выделило средства для мотивации школьного персонала прививаться. В столице уже есть школы, где 80% работников имеют действующие сертификаты Covid-19 - вакцинированы или переболели коронавирусом.

Хотя директора школ сообщают, что школы достигли необходимого уровня вакцинации, многие учителя пока находятся в отпуске, поэтому заявки на финансовую поддержку школ будут поданы позже.

Стакис отметил, что еще до принятия решения об оказании поддержки школам некоторые образовательные учреждения демонстрировали хорошие результаты вакцинации работников. Однако его больше интересуют те учебные заведения, где эти показатели невысоки и необходимо провести дополнительную работу, чтобы убедить работников школ в необходимости вакцинации.

Для обращения к учителям и работникам образовательных учреждений информация предоставлялась в различных закрытых группах социальных сетей и каналов коммуникации, нацеленных на учителей и сотрудников конкретных школ.

В этих группах также размещено видеообращение Стакиса на латышском и русском языках. Мэр Риги подчеркнул, что его главная цель - добиться, чтобы учителя прививались, поэтому он записал свое выступление также на русском языке.

Как отметил Стакис, если даже такие большие школы, как французский лицей и немецкая гимназия могут добиться вакцинации 80% работников, то для гораздо меньших школ нет разумного оправдания, чтобы этого не сделать.

Стакис напомнил, что в прошлом учебном году в школах не было очного обучения, а самоуправления были разделены на эпидемиологически безопасные и небезопасные. Сейчас подход меняется, и уже говорится о безопасных и небезопасных школах, а не о самоуправлениях.

По словам мэра, позволяя местным органам власти планировать и действовать самостоятельно, можно сделать гораздо больше, чем ожидая указаний.

Как сообщалось, мэр Риги сегодня посетил два столичных учреждения образования, которые первыми в cтолице достигли показателя 80% работников с ковид-сертификатами.

В двух образовательных заведениях Риги не менее 80% работников уже привиты от Covid-19 или переболели этим заболеванием. В думский департамент образования, культуры и спорта с просьбой о дополнительном финансировании обратились Зиедоньдарзсское дошкольное учреждение и 93-я Рижская средняя школа.

Самоуправление решило выделить 1,7 млн евро на мотивацию школьного персонала к вакцинации от Covid-19. По достижении необходимого количества привитого от коронавируса персонала учебные заведения смогут получить 5 000 евро, 7 500 евро или 10 000 евро дополнительного финансирования в зависимости от размера учреждения и количества работников.

Рижская дума планирует, что поступит больше заявлений о выделении финансирования, поскольку приближается начало нового учебного года, когда работники учреждений возвращаются с летних каникул.

Для получения поддержки в муниципальном образовательном учреждении 80% сотрудников должны иметь сертификат о вакцинации от Covid-19 или о факте перенесенного заболевания Covid-19.