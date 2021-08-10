Эксклюзивные кадры ⟩ Журналистам ReTV удалось запечатлеть поимку группы мигрантов на латвийской границе

Новостная служба ReTV ночью отправилась на латвийско-белорусскую границу, чтобы посмотреть, как происходит охрана территории.

Подробнее о произошедшем телеканал обещает рассказать в выпуске новостей на ReTV в 19:00.

Напомним, прошедшей ночью на латвийско-белорусской границе задержано 65 нелегальных иммигрантов, а в целом за последние 24 часа - почти 200, сообщил начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

Он вновь отметил, что возможности центров размещения мигрантов почти исчерпаны, поэтому нарушители границы будут размещаться в палатках. Вначале они будут устанавливаться вблизи объектов пограничной инфраструктуры, а после того, как правительство примет решение о привлечении к решению кризиса самоуправлений и Национальных вооруженных сил, палатки могут быть установлены и в других местах.

Пуятс рассказал, что иммигранты из Белоруссии приходят большими группами, что свидетельствует об организованности этого процесса. В группах бывает 30 и больше человек. Многие из беженцев даже не понимают, что оказались в Латвии, так как думали, что попадут в Германию. Среди незаконно пересекающих границу много молодых мужчин и женщин с детьми.

Как сообщалось, сегодня правительство планирует принять решение об объявлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе и расширить возможности пограничников направлять иммигрантов назад в Белоруссию.