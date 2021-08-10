Смотрите все игры «Бундеслиги» на стриминговой платформе «Viaplay»
Уже 13 августа будет снова дан старт играм немецкой «Бундеслиги». Сможет ли мюнхенская "Бавария" во главе с впечатляющим Робертом Левандовски удержать победу и получить главную награду этого сезона? Или «РБ Лейпциг» с «Дортмундом» смогут бросить вызов мюнхенскому клубу? Смотрите онлайн-трансляцию всех матчей «Бундеслиги» на стриминговой платформе «Viaplay»!
О VIAPLAY
Nordic Entertainment Group (NENT Group), ведущая стриминговая компания Северной Европы, запустила свой потоковый сервис Viaplay в Латвии. Зрители Viaplay в Латвии смогут насладиться уникальными трансляциями лучших спортивных событий, избранными мировыми кинохитами, отмеченными наградами сериалами, высококачественными оригинальными фильмами Viaplay и программой для детей.
Viaplay предлагает превосходный развлекательный контент с местными субтитрами, где каждый член семьи найдет для себя что-то интересное. Уникальное содержание можно смотреть всегда, везде и почти на любом устройстве. Viaplay предлагает возможность одновременного просмотра различного контента в рамках одного домохозяйства, и вы можете в любое время отменить свою подписку.
Более подробная информация: https://viaplay.lv