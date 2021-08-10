Уже 13 августа будет снова дан старт играм немецкой «Бундеслиги». Сможет ли мюнхенская "Бавария" во главе с впечатляющим Робертом Левандовски удержать победу и получить главную награду этого сезона? Или «РБ Лейпциг» с «Дортмундом» смогут бросить вызов мюнхенскому клубу? Смотрите онлайн-трансляцию всех матчей «Бундеслиги» на стриминговой платформе «Viaplay»!

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