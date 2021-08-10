Пабрикс считает, что установка палаток у границы - неправильный сигнал для нелегальных иммигрантов

Он подчеркнул, что ответственные органы должны действовать последовательно, следя за тем, чтобы ни один нарушитель границы "не ступил на латвийскую землю".

"Думаю, что сегодня Кабинет министров примет положительное решение об объявлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе. Повторяю, латвийская армия готова вмешаться и помочь Государственной пограничной охране (ГПО) навести порядок на границе нашей страны", - сказал министр.

Для этого руководство Министерства внутренних дел должно немедленно делегировать соответствующие полномочия Государственной пограничной охране и Национальным вооруженным силам. Министр считает, что колебания и нерешительность могут дорого стоить латвийскому обществу.

Как сообщалось ранее, прошедшей ночью на латвийско-белорусской границе задержано 65 нелегальных иммигрантов, а в целом за последние 24 часа - почти 200, сообщил ранее на Латвийском телевидении начальник ГПО Гунтис Пуятс.

Он отметил, что возможности центров размещения мигрантов почти исчерпаны, поэтому нарушители границы будут размещаться в палатках. Вначале они будут устанавливаться вблизи объектов пограничной инфраструктуры, а после того, как правительство примет решение о привлечении к решению кризиса самоуправлений и Национальных вооруженных сил, палатки могут быть установлены и в других местах.

Пуятс рассказал, что иммигранты из Белоруссии приходят большими группами, что свидетельствует об организованности этого процесса. В группах бывает 30 и больше человек. Многие из беженцев даже не понимают, что оказались в Латвии, так как думали, что попадут в Германию. Среди незаконно пересекающих границу много молодых мужчин и женщин с детьми.

Как сообщалось, сегодня правительство планирует принять решение об объявлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе и расширить возможности пограничников направлять иммигрантов назад в Белоруссию.

С 6 августа до сегодняшнего утра за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 283 человека, а в целом за этот год на восточной границе задержаны 343 нарушителя.

В Даугавпилсе решают, где разместить нелегальных иммигрантов

Самоуправление Даугавпилса рассматривает возможные места размещения в городе нелегальных иммигрантов, сообщил во вторник мэр города Андрей Элксниньш.

Городская администрация каждое утро получает оперативную информацию от пограничников о количестве задержанных иммигрантов и о том, что происходит на латвийско-белорусской границе.

"В настоящее время мы активно общаемся с Государственной пограничной охраной", - сказал Элксниньш. Представители города встречались с местным пограничным управлением на прошлой неделе.

В думу также поступил запрос от Министерства внутренних дел определить в городе места, где можно разместить беженцев. Самоуправление должно сделать это до 12 августа.

"Мы поручили ответственным службам определить эти места", - сказал мэр.

Как сообщалось ранее, с учетом стремительного роста числа попыток незаконного пересечения границы правительство сегодня примет решение об объявлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе.