Фото ⟩ Полиция освободила похищенного человека, которого эксплуатировали; есть три задержанных

Государственная полиция получила информацию от неправительственной организации о возможной эксплуатации труда в Рижском районе. В ответ на полученную информацию в марте этого года в Управлении по борьбе с организованной преступностью Государственной полиции было возбуждено уголовное дело по статье 154.1 Уголовного кодекса части первой статьи 153 (о торговле людьми), а также в соответствии с частью первой статьи 153 (похищение).

В ходе расследования выяснилось, что эксплуатируемое лицо, которое, возможно, стало жертвой торговлей людьми, удерживается силой по конкретному адресу в Рижском районе. Эксплуатация заключалась в принудительном выполнении различных вспомогательных работ в хозяйстве, а также в ремонте. Текущая информация, доступная полиции, позволяет предположить, что такие работы предназначались для людей с различными зависимостями, например, алкоголизм, а также бездомным.

Также выяснилось, что проделанная работа не оплачивалась, а жилье находилось в аварийном состоянии.

6 августа этого года сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции Госполиции в сотрудничестве с Батальоном Государственной полиции провели санкционированные обыски и задержания по конкретному адресу в Риге. Были задержаны трое мужчин 1950, 1973 и 1985 годов рождения. Во время обыска домов, автомобилей и прилегающих частных территорий был обнаружен арсенал предметов, похожих на оружие.

Кроме того, былы вызваны саперы и эксперт Рижского районного управления государственной полиции. Саперы установили, что в качестве взрывчатки использовались учебные гранаты, учебные шумовые детонаторы, а также боеприпасы, карабин с оптическим прицелом и глушитель. По изъятым предметам были назначены экспертизы.

В ходе операции похищенный, которому оказывались оплачиваемые государством реабилитационные услуги, был освобожден и в настоящее время находился в безопасности.