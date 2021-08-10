Фото ⟩ Возле Саулкалне планируют построить новый мост за примерно 200 млн евро

Согласно проекту железной дороги Rail Baltica, в этом месте планируется пересечение основной трассы Rail Baltica через Даугаву. В SM подчеркивается, что строительство объединенного моста через Даугаву обеспечит реконструкцию участка А4 Балтэзерс - Саулкалне Рижской объездной дороги и участка Саласпилс - Бабите на Рижской объездной дороге A5, а также внесет положительный вклад в мультимодальность железнодорожный проект Rail Baltica и внесет свой вклад в транспортную систему Латвии в целом.

В отчете поясняется, что также рассматривалась возможность строительства двух отдельных мостов - одного для железных дорог и одного для автомобильного транспорта, но что, если бы были построены два отдельных моста, их общая сметная стоимость составила бы 240 миллионов евро, из которых ориентировочная стоимость железнодорожного моста составила бы 110 миллионов евро, а стоимость автомобильного моста - 130 миллионов евро.

ФОТО: Satiksmes ministrija

SM указывает, что сметная стоимость участка дороги оценивается в 89 миллионов евро без учета затрат на проектирование, однако необходимы дополнительные детали проекта, чтобы определить точное распределение затрат на железную дорогу и участок дороги.

Проект строительства моста будет включать в себя сопутствующую дорожную инфраструктуру - мостовые подходы с двумя проезжими частями, реконструкцию многоуровневой дорожной развязки Рига - Даугавпилс - Краслава -граница Беларуси (A6) и Рижской объездной дороги (Балтэзерс - Саулкалне) (A4), новое дополнение к существующей региональной дороге Рига ГЭС - Яунелгава (P85), параллельные дороги местного значения и необходимое оборудование, включая освещение, шумозащитные экраны.

ФОТО: Satiksmes ministrija

Министерство подсчитало, что строительство объединенного моста с точки зрения экономии времени, затрачиваемого на дорогу, снижения дорожно-транспортных происшествий и выгод от сокращения выбросов углекислого газа (CO2), принесет экономике Латвии 17,228 миллиона евро на человека в год.

ФОТО: Satiksmes ministrija