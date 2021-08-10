Среди нарушителей границы есть зараженные Covid-19

Семь случаев связаны с центром размещения ищущих убежища в поселке Муцениеки, где принимаются меры по изоляции инфицированных. Еще два случая констатированы в Даугавпилсе, где также размещаются задержанные.

За незаконное пересечение латвийско-белорусской границы в период с 6 августа по утро 10 августа задержаны 283 человека. Всего в этом году за незаконное пересечение границы задержано 343 человека.

Как сообщалось ранее, правительство сегодня объявило чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе и предоставило Государственной пограничной охране (ГПО) право применять физическую силу для немедленного возвращения нелегальных иммигрантов в страну, откуда они незаконно пересекли границу.