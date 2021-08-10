Распространенность в Латвии дельта-штамма коронавируса достигла 95%

В начале июля дельта-штамм был выявлен примерно в 18% проб, а в середине июля его распространенность достигла 79%. На прошлой неделе секвенирование 128 образцов тестов выявило штамм "дельта" в 95,3% образцов.

В свою очередь распространенность британского или альфа-штамма вируса в Латвии продолжает снижаться, сообщил Никишин.

По словам руководителя лаборатории, тестирование на Covid-19 в Латвии проходит стабильно, несмотря на то, что с августа условия тестирования изменились. На прошлой неделе в будний день проводилось в среднем 8 000 тестов, а в выходные - 6 000. Кроме того, перед посещением мероприятий в день проводится около 1 000 антиген-тестов.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 125 новых случаев Covid-19, два человека умерли.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 50,6 до 53,6 случая на 100 000 населения.