Официально: Месси перешёл в ПСЖ

Известно, что контракт с футболистом заключён на два сезона с возможностью продления ещё на один. Французский клуб в своих соцсетях опубликовал видеоролик в честь новичка.

Официально зарплата 34-летнего Месси в ПСЖ не раскрывается, но ранее СМИ писали, что она может составить 35 миллионов евро за сезон с учётом бонусов.

11 августа в 12:00 по латвийскому времени ПСЖ проведёт пресс-конференцию, которая пройдет на стадионе "Парк де Пренс". По всей видимости, мероприятие связано с появлением в команде аргентинского нападающего. Между тем сам Месси уже прибыл в Париж и в аэропорту поприветствовал встречающих его болельщиков.

Лионель Месси перешёл в ПСЖ на правах свободного агента. Ранее аргентинец не смог продлить контракт с "Барселоной", за которую выступал на протяжении всей своей карьеры на профессиональном уровне.

Нападающий не смог подписать новый контракт с "сине-гранатовыми" из-за новых жёстких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате Испании.

Месси с 2003 года провёл за каталонцев 520 матчей, в которых забил 474 мяча. В составе клуба он становился десятикратным чемпионом Испании, семь раз брал Кубок страны и восемь раз - Суперкубок. Также он четырежды побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.